На Одещині з мисливської рушниці розстріляли чоловіка: поліція ввела операцію «Сирена»

На Одещині з мисливської рушниці розстріляли чоловіка: поліція ввела операцію «Сирена»

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Укрінформ
В Одеській області поліція веде пошуки убивці пасажира автомобіля ВАЗ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.

"На Одещині поліцейські розслідують вбивство жителя Подільська та вживають заходів для затримання підозрюваного у злочині, скоєному 23 грудня. В дію введена спеціальна поліцейська операція "Сирена", - йдеться у повідомленні.

Вбивство скоєне на автошляху в Окнянському районі. Попередньо встановлено, що до автомобіля ВАЗ під’їхала Honda, з неї вийшов чоловік і вистрілив з мисливської рушниці. Від отриманого поранення пасажир ВАЗа помер до приїзду медиків. Вбивця з місця події втік.

На місці злочину працює слідчо-оперативна група. Для розшуку та затримання зловмисника в дію введена операція "Сирена", роботу правоохоронців координує розгорнутий у ГУ Нацполіції ситуаційний центр.

За фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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В інтересах слідства у відділі комунікацій ГУ НП подробиць ЗМІ поки не надають.

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