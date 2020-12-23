На Одещині з мисливської рушниці розстріляли чоловіка: поліція ввела операцію «Сирена»

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.

"На Одещині поліцейські розслідують вбивство жителя Подільська та вживають заходів для затримання підозрюваного у злочині, скоєному 23 грудня. В дію введена спеціальна поліцейська операція "Сирена", - йдеться у повідомленні.

Вбивство скоєне на автошляху в Окнянському районі. Попередньо встановлено, що до автомобіля ВАЗ під’їхала Honda, з неї вийшов чоловік і вистрілив з мисливської рушниці. Від отриманого поранення пасажир ВАЗа помер до приїзду медиків. Вбивця з місця події втік.

На місці злочину працює слідчо-оперативна група. Для розшуку та затримання зловмисника в дію введена операція "Сирена", роботу правоохоронців координує розгорнутий у ГУ Нацполіції ситуаційний центр.

За фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

В інтересах слідства у відділі комунікацій ГУ НП подробиць ЗМІ поки не надають.