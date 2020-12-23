Вінницька обласна інфекційна лікарня почала прийом COVID-пацієнтів

Вінницька обласна інфекційна лікарня, створена на базі обласного клінічного центру профілактики та боротьби зі СНІДом, у середу розпочала прийом пацієнтів з COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає кореспондент Укрінформу.

«Відсьогодні обласна інфекційна лікарня приймає ковідних пацієнтів. Готово 90 ліжок. Кисень є! Так, це була моя ініціатива - створення обласної інфекційної лікарні. 30 років її не було. Коронавірус змусив її створити», - наголосив Борзов.

Вінницька обласна інфекційна лікарня розпочала прийом пацієнтів / Фото: Сергій Борзов, голова Вінницької ОДА

За його словами, ця клініка стане єдиним центром замкненого циклу з лікування COVID-19, позаяк тут є ІФА- і ПРЛ-лабораторії.

У закладі сформовано шість бригад, які зможуть цілодобово надавати допомогу пацієнтам з коронавірусом. Усі медики застраховані.

У лікарні для розміщення хворих відремонтували третій поверх, наразі ремонтують другий. Орієнтовно у закладі має бути 350 ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Посадовець зазначив, що на перепрофілювання лікарні з обласного бюджету витратили 14, 4 млн грн. Всього для поетапного створення майбутньої обласної інфекційної лікарні задіяно 29,7 млн грн.

Загалом на Вінниччині пацієнтів з коронавірусом приймають 25 опорних лікарень, у яких розгорнуто 2479 профільних ліжок.

Станом на 23 грудня на Вінниччині лабораторно підтверджено 21257 випадків COVID-19, з них за останню добу – 114. В Україні зафіксовано за минулу добу 10 136 нових випадків коронавірусної хвороби, з початку пандемії - 989 642.