На Житомирщині застраховані практично 100% медиків - голова ОДА

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко вважає, що ситуація з протидією коронавірусу в області є однією з найкращих в Україні.

Про це Віталій Бунечко заявив на пресконференції, присвяченій підсумкам роботи за рік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо COVID-19, то ситуація на Житомирщині зараз чи не найкраща в Україні. Ми розгорнули більше 2,5 тис. ліжок, з них киснем забезпечили майже 70%, а до кінця року цей показник буде 80%. З ліжок із кисневою підтримкою зайняті трішки більше 20%. Ситуація на Житомирщині точно не критична», - зазначив голова ОДА.

Він зауважив, що обсяг коштів, який вкладають у медицину в умовах епідемії, має бути таким і в часи «без коронавірусу».

«Ми застрахували практично 100% медиків. Чому практично? Тому що через технічні моменти, коли додаються нові ліжка, - то з ними і нові лікарі та нові пакети. 99,9% лікарів у нас застраховані на різні суми за кошти з місцевих бюджетів, лікарень, меценатів», - додав Бунечко.

За останніми даними, на Житомирщині підтверджено 36 410 випадків COVID-19, одужали 28 887 осіб, померли - 615.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 грудня в Україні виявили 979 506 випадків COVID-19, з них за добу - 8 513.