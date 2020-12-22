Коронавірус на Прикарпатті: за добу одужали удесятеро більше людей, ніж захворіли

На Прикарпатті за минулу добу зареєстрували 65 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 925 осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

«Станом на 22 грудня в Івано-Франківській області зареєстровано 65 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Водночас встановлено одужання у 925-ти хворих», - повідомляє Івано-Франківська ОДА.

За їхньою інформацією, троє людей померли від коронавірусу.

З початку пандемії в Івано-Франківській області захворіли 42 090 осіб, у тому числі - 1 465 дітей та 1 903 медичні працівники. Одужали 21 252 особи, померли - 775.

В Україні за час пандемії на COVID-19 захворіли 979 506 осіб, із них 8 513 – за останню добу.