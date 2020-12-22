Вакцинація жителів ОРДЛО: Резніков розповів про плани України

Росія навряд чи вакцинуватиме від COVID-19 мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, український же уряд готовий про це подбати.

Однак громадяни повинні мати доступ до підконтрольних уряду України територій, який блокує окупаційна влада.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Суспільному заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, відповідаючи на питання щодо вакцинації українських громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

«Наші спостереження чітко дають зрозуміти: Росія ставиться до цих територій як до тимчасово окупованих. Вони їх не вбачають як такі, що потребують розвитку, уваги. Звідти вивозиться обладнання, руйнується виробництво, закриваються шахти, з яких не відкачується вода. Питання стоїть на рівні екологічної катастрофи. Тому я не думаю, що вони будуть дбати про населення, люди на тимчасово окупованих територіях для них чужі. З прагматичної точки зору, навіть у ситуації жорсткої епідеміологічної ситуації вони просто закриють кордон, і на тому - крапка», - сказав Резніков.

Водночас він зазначив, що український уряд може запропонувати людям вакцинацію на підконтрольній території, але люди повинні мати можливість в'їхати сюди.

«Якщо окупаційні режими продовжать блокування, люди просто не зможуть потрапити сюди. Питання гуманітарної вакцинації будемо обговорювати з міжнародними організаціями. Але треба подумати, яка категорія громадян, що опинилися в заручниках окупаційної влади, має отримати вакцинацію насамперед. Напевно, так само лікарі. У першій черзі також люди похилого віку. Їх вирахувати не проблема, вони у реєстрах. Усі 272 тисячі мають електронні посвідчення, електронний кабінет, тому комунікація з ними - не проблема», - розповів віцепрем'єр.

Водночас, за словами Резнікова, на переговорах у ТКГ це питання ще не порушувалося. Наразі там розглядають дві нагальні проблеми — відкриття двох КПВВ та взаємне звільнення утримуваних осіб.

Резніков також нагадав, що із 7 КПВВ на лінії розмежування фактично працюють лише два. «Людей пропускають з боку тимчасово окупованих територій лише у двох місцях на Донбасі — у Станиці Луганській (Луганська область) пропуск щодня, та у Новотроїцькому (Донецька область) лише двічі на тиждень, по понеділках і п'ятницях. З боку окупаційної влади діє досить жорсткий режим. Вони самі вирішують, кого пускати, а кого ні», - зазначив віцепрем’єр.

Як повідомлялось раніше, в районі операції Об’єднаних сил працює сім контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ): чотири - у межах Донецької області й три – у межах Луганської області.

За інформацією заступника начальника оперативно-військового управління Східного регіонального управління Держприкордонслужби України полковника Олега Шевченка, станом на 21 грудня на Донбасі російські окупаційні війська продовжують блокувати відновлення пропуску через п’ять із семи КПВВ, які діють на лінії розмежування. Російські найманці не пропускали громадян, які здійснювали спроби проїхати через КПВВ «Щастя», «Золоте», «Майорське», «Мар’їнка» та «Гнутове».