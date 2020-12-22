Садовий одужав від COVID-19

Мер Львова Андрій Садовий одужав від коронавірусної хвороби. Це був його перший лікарняний за 15 років на посаді міського голови.

Про це Садовий написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома. Кожна людина переносить ковід по-своєму. Тому не буду нікому радити, які препарати вживати, бо хвороба і симптоматика дуже різна і персональна. Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла і я можу працювати. До кінця року багато справ», - наголосив Садовий.

Також міський голова зазначив, що на завтра запланована сесія міської ради, під час якої сформують депутатські комісії та оберуть секретаря ради. В четвер окремо буде проведена бюджетна сесія.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня мер Львова Андрій Садовий інфікувався коронавірусом, через це довелося перенести сесію міської ради з 18 на 23 грудня.