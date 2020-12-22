Садовий одужав від COVID-19
Про це Садовий написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Сьогодні маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома. Кожна людина переносить ковід по-своєму. Тому не буду нікому радити, які препарати вживати, бо хвороба і симптоматика дуже різна і персональна. Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла і я можу працювати. До кінця року багато справ», - наголосив Садовий.
Також міський голова зазначив, що на завтра запланована сесія міської ради, під час якої сформують депутатські комісії та оберуть секретаря ради. В четвер окремо буде проведена бюджетна сесія.
Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня мер Львова Андрій Садовий інфікувався коронавірусом, через це довелося перенести сесію міської ради з 18 на 23 грудня.