У Житомирі від COVID-19 померла лікар-пульмонолог

56-річна лікар-пульмонолог Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського Світлана Тимошенко померла від коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті лікарні, передає Укрінформ.

Лікарня висловлює співчуття родичам і близьким померлої.

Тимошенко лікарем-пульмонологом обласної лікарні працювала з 2006 року.

Генеральний директор лікарні Богдан Леськів уточнив, що вона померла від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Загалом на Житомирщині підтверджено 36 тис. 410 випадків COVID-19, 28 тис. 887 осіб одужали, 615 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 грудня в Україні лабораторно підтвердили 979 тис. 506 випадків COVID-19, з них за минулу добу – 8 тис. 513.