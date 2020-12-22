На Луганщині засудили трьох організаторів незаконного «референдуму»

У Луганській області засуджено трьох громадян, які брали активну участь у проведенні незаконного референдуму стосовно створення «ЛНР».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

«Встановлено, що у травні 2014 року засуджені взяли активну участь в організації та проведенні незаконного «референдуму» щодо підтримки «Акта про державну самостійність ЛНР» на території с. Нижня Вільхова Станично-Луганського району та м. Золоте Попаснянського району Луганської області. Вказані особи у складі членів «дільничних виборчих комісій» формували списки, видавали місцевим жителям «бюлетені», слідкували за процесом та порядком незаконного волевиявлення, брали участь у підрахунку «голосів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, результати «голосування» були використані представниками окупаційної адміністрації Російської Федерації для проголошення самостійності псевдореспубліки.

Вироками Біловодського районного та Рубіжанського міського суду Луганської області громадян України визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення. Враховуючи сприяння розкриттю злочину й викриття інших співучасників, їм призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування з іспитовим строком.