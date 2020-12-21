Миколаївщина наступного року відремонтує вдвічі більше доріг, аніж цьогоріч – ОДА

Миколаївщина наступного року відремонтує вдвічі більше доріг, аніж цьогоріч – ОДА

Укрінформ
Миколаївська область в наступному році відремонтує вдвічі більше доріг, аніж в 2020 році. Кошти на це вже закладено в державному бюджеті.

Про це на своєму першому брифінгу 21 грудня повідомив новопризначений голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає кореспондент Укрінформу.

«Цього року нам вдалося капітально відремонтувати понад 150 кілометрів доріг державного значення завдяки програмі «Велике будівництво». Це планувалося зробити за 2 роки, а виконано за один. В наступному році цей обсяг буде збільшено вдвічі. Кошти на це вже закладено в державному бюджеті», - сказав Кім.

За його словами, підвищені темпи будівництва доріг зумовили певну проблему з забезпеченням сировиною. «Зараз ми працюємо з усіма кар’єрами, іншими постачальниками, з'ясовуємо ситуацію, щоб ми могли забезпечити освоєння коштів в наступному році на ці цілі», - наголосив голова ОДА.

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Як повідомлялося, на Миколаївщині 19 листопада відкрито нову бетонну дорогу Н-14 «Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. На 66 кілометрах траси покладене 26-сантиметрове бетонне покриття . На ці цілі виділено 1,5 млрд грн, освоєно 1,4 млрд. Будівельники обіцяють, що вона служитиме 50 років.

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