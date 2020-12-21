У Харкові хворих на COVID-19 почала приймати ще одна лікарня

Харківська обласна клінічна лікарня 21 грудня почала прийом хворих на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Харківської ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Тараса Пастуха.

Офтальмологічне відділення обласної лікарні готове приймати пацієнтів з СOVID-19 / Фото: Харківська ОДА

За його словами, у будівлі завершили ремонт приймального відділення, де відбуватиметься розподілення пацієнтів. Зокрема, там облаштовували спеціальний пандус для транспортування хворих.

«Обласна лікарня законтрактована з НСЗУ, отримала вже фінансування, закуплені необхідні медикаменти, засоби захисту. У п’ятницю було завершено ремонт приймального відділення. О 14 годині 21 грудня ми дали повідомлення на «екстренку» про готовність цього медичного закладу», - сказав Пастух.

Як уточнили кореспонденту агентства у лікарні, станом на 15:30 у відділенні чекали на першого пацієнта, «швидка» з ним була в дорозі.

Наразі відділення, яке знаходиться на другому поверсі, може прийняти до 60 хворих на COVID-19. В ньому 57 кисневих точок, з них 10 - у реанімації, також заклад має 21 концентратор.

За словами Пастуха, після проведення першої черги робіт планується повністю завершити ремонт 1-го та 3-го поверхів відділення. Після цього воно зможе приймати 150-160 пацієнтів.

Як писав Укрінформ, перепрофільований офтальмологічний корпус мав почати прийом пацієнтів з коронавірусом 1 грудня. Однак відкриття відклали, щоб все-таки закінчити ремонт. У корпусі поки не встановлено ліфт, тому у випадках, коли доставлені швидкою хворі через свій стан не зможуть піднятися на другий поверх, їх підніматимуть співробітники ДСНС у захисних костюмах. Придбати та встановити ліфт мають на початку 2021 року.

Наразі на Харківщині в лікуванні хворих на коронавірус задіяно вже 25 лікарень.

Усього по області зареєстровано 65392 лабораторно підтверджені випадки СOVID-19 (у тому числі 101 за останню добу), з них 50156 хворих одужало, 982 – померло.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 грудня лабораторно підтверджено 970 993 випадки COVID-19, з них за добу – 6 545.