На Закарпатті цьогоріч таки ходили Миколайчики

Традиційний парад Миколайчиків провели на Закарпатті в суботу на День святого Миколая, також у неділю відбувся традиційний гірський похід Миколайчиків — цьогоріч маршрут пролягав Боржавським хребтом на Міжгірщині.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив автор ідеї закарпатського параду Миколайчиків Федір Шандор.

“Ми вирішили цьогоріч все таки провести традиційний закарпатський парад Миколайчиків, учасників було набагато менше, ані зазвичай, але і студенти, і люди, котрим ми співали колядки та дарували цукерки, плакали від щастя!” - сказав Шандор.

З його слів, участь у параді взяли студенти, які зголосилися за власним бажанням, ніяких афіш та анонсів параду не було.

“В Ужгороді, традиційно, Миколайчики пройшлися центром міста, зайшли в міську дитячу лікарню і залишили цукерки та реманент для кімнати реабілітації. Поїхали також в глухі села Іршавщини, на вулицях роздали цукерки, люди були щиро здивовані увагою до них і дякували Миколайчикам. Для них це була фантастика. Наостанок ми групою поспівали колядок увечері під ялинкою в Мукачеві”, - розповів Шандор.

Щорічний похід Миколайчиків / Фото: Клуб піших туристів

Організатор щорічного гірського походу Миколайчиків Орест Когут розповів в коментарі Укрінформу, що цьогоріч 20 грудня відбувся уже третій гірський похід Миколайчиків. У пошуках снігу поїхали на Боржвські полонини.

“Цього разу Миколайчики успішно штурмували схили Полонини Боржави та успішно піднялись на г. Гимба. Похід Миколайчиків - це костюмований, некомерційний похід, започаткований у 2019 році на Закарпатті туристичною спільнотою “Клуб Піших Туристів”. Мета — цікаво та весело провести час, даруючи один одному подарунки та частуючи місцевих мешканців цукерками, печивом, співаючи різдвяні колядки та новорічні пісні. Організовувати похід Миколайчиків надихнув мене ужгородський Парад Миколайчиків, який щороку проходить в Ужгороді." - розповів Орест Когут.

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Орест Когут розказує, що цього року хотів, щоб дітлахи оцінили зимову Боржаву, адже в першу чергу саме місцеві повинні знати, яка тут неймовірно красива природа.

За його словами, у поході взяли участь кілька десятків учасників, вік Миколайчиків — від 1.5 до 67 років.