У Харкові чекають літак із тілом Кернеса о 19.00

Борт з тілом померлого 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте" Харківського міського голови Геннадія Кернеса прибуде в міжнародний аеропорт "Харків" сьогодні о 19:00.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції повідомив секретар міськради, в.о. мера Харкова Ігор Терехов.

"Ми очікуємо приліт літака з Берліна сьогодні о 19:00", - зазначив Терехов.

За його словами, похорон Кернеса відбудеться в середу, 23 грудня, на 2-му міському кладовищі, о 13:30.

"Того ж дня рано вранці пройде відспівування Кернеса в кафедральному Благовіщенському соборі. Службу призначено на ранній час, так як вже о 9:00 розпочнеться громадянська панахида і розраховане на 4 години поспіль прощання з Кернесом у холі Харківського національного театру опери та балету імені Лисенка, де встановлять труну", - додав Терехов.

За його словами, вжито безпрецедентних заходів безпеки. "Охочих попрощатися буде багато, я навіть не можу точно сказати, скільки, будуть не тільки харків'яни, але й приїжджі зі столиці та інших міст", - зазначив Терехов.

"Що стосується чуток про пропускний режим до театру, то нічого подібного: всі люди пройдуть в живій черзі", - запевнив він.

На уточнююче запитання Укрінформу про можливість для журналістів зустріти борт в аеропорту Терехов відповів: "Разом з труною прилітає родина Кернеса. Я буду зустрічати. ​​Журналісти мають право прибути в аеропорт, але ні до борту літака, ні до труни їх не пропустять. Не те місце, не та ситуація".

Водночас, за словами Терехова, після прощання в холі театру журналістів доставлять автобусами до місця поховання Кернеса, "для будь-якого іншого транспорту під'їзд буде перекритий, так само, як і головна Сумська вулиця біля театру".

Як повідомляв Укрінформ, Кернес помер в ніч на 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Він перебував там на лікуванні з середини вересня.

На виборах 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів і втретє був обраний Харківським міським головою.