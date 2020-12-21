На кордоні з Румунією застрягла більш як сотня вантажівок

У Чернівецькій області перед пунктом пропуску "Порубне" на виїзд з України чекають 135 вантажівок. Черги виникли через збільшення транспорту та введення додаткових карантинних заходів румунською стороною.

Про це у Фейсбуці повідомляє Буковинська митниця Держмитслужби, передає Укрінформ.

«Буковинська митниця Держмитслужби інформує про накопичення на під’їзному шляху до МАПП «Порубне - Сірет» у напрямку «виїзд» з митної території України транспортних засобів комерційного призначення. Станом на 21 грудня 2020 року перед українсько-румунським кордоном у черзі перебуває 135 вантажівок», - йдеться у повідомленні.

Митники зазначають, що черги виникли через збільшення кількості вантажних автомобілів, що прямують на виїзд з України та введення додаткових карантинних заходів румунською митницею «Сірет».