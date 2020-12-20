У Харкові п'яний водій врізався в стовп, загинула пасажирка

У Харкові автомобіль, керований нетверезим водієм, врізався в електроопору, внаслідок чого загинула пасажирка.

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає Укрінформ.

За даними правоохоронців, аварія сталася ввечері у суботу, 19 грудня.

"Попередньо, водій іномарки Volkswagen Touareg не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою. Від травм 33-річна пасажирка автівки загинула на місці", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 33-річний водій мав ознаки алкогольного сп'яніння, тож його доправили до лікарні для проходження медичного освідування. "Результати огляду підтвердили стан чоловіка", - поінформували у поліції.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Водій перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.