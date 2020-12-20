Поліція розслідує потрійне вбивство в Слов'янську

В Слов'янську виявлені мертвими чоловік і дві жінки, у зв'язку із чим поліція розпочала розслідування потрійного вбивства.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на слов'янський слідчий відділ поліції ГУ НП у Донецькій області.

"Працівник комунальної служби повідомив до поліції, що біля гаража виявив тіло 56-річного чоловіка. Під час оперативних заходів поліціянти встановили особу загиблого, а також виявили тіла ще двох загиблих — співмешканки чоловіка та його матері", - йдеться у повідомленні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Слов'янського відділу поліції, кінологи, співробітники криміналістичної лабораторії та керівництво поліції області. Встановлено, що жінки були 1966 і в 1940 років народження. На тілах всіх трьох людей — сліди насильницької смерті.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за п.1 ч. 2 ст. 115 - "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

Поліція повіряє всі версії злочину.

Розпочато операцію з розшуку та затримання злочинців, до якої залучено весь особовий склад місцевої поліції. Територію обстежують кінологи зі службовими собаками. Розгорнуто оперативний штаб, до якого увійшли співробітники управління карного розшуку та слідчого управління обласного главку, а також прокуратури області.

Фото: slavyansk-police.dn.ua