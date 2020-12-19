Шахти Донеччини отримали перший транш для погашення зарплатних боргів - ОДА

Вугледобувні підприємства Донеччини отримали перший транш – 381,5 млн грн для погашення заборгованості із зарплати шахтарям.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Бюджетні кошти у сумі 381,5 млн гривень надійшли 18 грудня на державні вугледобувні підприємства Донецької області для погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям за жовтень-листопад поточного року», - йдеться у повідомленні.

Це перший транш з 658,9 млн грн, який надійшов в рамках реалізації положень закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Закон визначив нові джерела для збільшення видатків за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» для виплати заробітної плати шахтарям.

Очікується, що на наступному тижні зайде решта коштів, передбачена для виплати шахтарям Донецької області.

В ОДА зазначили, що проблемною є виплата заробітної плати шахтарям ДП «ВК «Краснолиманська», оскільки підприємство не працює з видобутку вугілля та не отримує бюджетних коштів, а надає загальношахтні послуги ТОВ «Краснолиманське», з яким знаходиться на одному виробничому майданчику.

Як повідомлялося, на Донеччині протестували шахтарі, вони вимагали виплатити борги із заробітної плати. За словами голови Донецької ОДА Павла Кириленка, на вугільні підприємства для повного погашення заборгованості із зарплати шахтарям надійде близько 700 млн грн бюджетних коштів.