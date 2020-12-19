На Київщині за добу - 826 COVID-хворих

У Київській області за минулу добу, 18 грудня, на COVID-19 захворіли 826 осіб, одужали 836.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

"Захворювання на коронавірус виявили ще в 826 жителів Київщини. Нові випадки COVID-19 зареєстрували в 56 дітей. Також на коронавірус інфікувалися 770 дорослих", - зазначається у повідомленні.

З числа інфікованих, яких виявили минулої доби, 778 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні вдома. Решта 48 пацієнтів знаходяться на стаціонарі в госпітальних базах.

За минулу добу одужали від коронавірусу 836 жителів Київщини, 19 осіб померли, з них 13 чоловіків та 6 жінок.

З початку епідемії загалом у Київській області зафіксували 52 413 випадків захворювання на коронавірус. Із числа інфікованих уже одужали 24 312 жителів, серед яких 1 500 дітей. Померли від ускладнень, спричинених коронавірусом, 879 хворих.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 грудня лабораторно підтверджено 956 123 випадки COVID-19, з них за добу – 11 742.