У переддень свята Миколая у Чернігові святковий настрій містянам створюють артисти, які спеціальним автомобілем їздять з концертами в різні райони міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Сьогодні вдень у різних районах Чернігова вже можна зустріти перші акорди свята, що наближається. Не помітити його буде просто неможливо! З наближенням Дня Святого Миколая чернігівців вітатимуть артисти, які приїдуть у різні райони міста на спеціальному автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Черніговом курсує «бус Святого Миколая»/Фото: chernigiv-rada.gov.ua

Свою творчість містянам упродовж дня покажуть музиканти Військово-музичного Центру ЗСУ, який дислокується в Чернігові. Разом із ними в мікроавтобусі їздитиме й Святий Миколай - дорогою він вітатиме людей із вікна.

Стартував "бус Миколая" вранці від чернігівського Туристичного інформаційного центру. Заплановано, що впродовж дня він побуває у трьох мікрорайонах та двох дворах, а о 17 годині повернеться у центр міста.

У міськраді нагадують, що, з огляду на карантинні обмеження, масового заходу при запаленні вогнів новорічної ялинки на Красній площі Чернігова не буде. Також місто відмовилося від сцени та фудкорту в новорічному містечку. А каток із Красної площі "переїхав" до Центрального парку культури та відпочинку.

Фото: chernigiv-rada.gov.ua