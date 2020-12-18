У Яремче відкрили корпус школи, який зводили з 2008 року

На Прикарпатті, у місті Яремче, урочисто відкрили другий корпус школи, який відновили в межах національного проєкту «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

«Сьогодні у місті Яремче урочисто відкрили новозбудований другий блок Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, реконструйований у межах Національної програми «Велике будівництво», - повідомляє Івано-Франківська ОДА.

За їхньою інформацією, рішення про добудову існуючого приміщення школи було прийнято міською владою у 2005 році. Тоді розробили проєкт навчального корпусу й у 2008 році розпочали його будівництво: звели стіни та дах, встановили покрівлю. Однак, через відсутність фінансування у 2012 році усі роботи призупинили.

На добудову навчального закладу в Яремче скерували понад 20 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку та близько 3 млн грн коштів з місцевих бюджетів. Окрім того, майже 5 млн грн виділили з обласного бюджету на придбання обладнання.

У межах проєкту «Велике будівництво» на Прикарпатті заплановано звести 5 шкіл, 5 дитсадків та 5 стадіонів. В Івано-Франківській ОДА запевняють, що всі 5 шкіл вже відкриті. Наступного тижня планують запустити роботу двох дитсадків.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах цього року - зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також анонсували будівництво 4000 км доріг.

Фото: if.gov.ua