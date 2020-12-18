ОПЗЖ заблокувала сесію одеської облради, депутати голосують підняттям карточок

Через блокування групою депутатів від партії "Опозиційна платформа - За життя" трибуни та президії 2-ї сесії Одеської обласної ради 8 скликання депутати голосують за ухвалення проєктів рішень підняттям своїх карточок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша фракція вважає, що сесія обласної ради має бути відкритою і доступною не лише для членів облради, а й для депутатів міських та районних рад. Поки сесія не буде відкритою, ми не братимемо участь у її роботі. Ну й, відповідно, сесія теж не відбуватиметься", - заявив депутат від ОПЗЖ Вадим Шкаровський з трибуни сесійного залу.

Оскільки порядок денний та склад лічильної комісії на початку 2-ї сесії облради депутатська більшість встигла затвердити, то голова облради Григорій Діденко запропонував членам облради "ухвалити рішення про голосування за винесені на сесію питання підняттям депутатських карточок, виданих для голосування з допомогою електронної системи голосування".

Голова лічильної комісії Марат Корольов та секретар Юлія Чухало організували підрахунок голосів, поданих за голосування підняттям карточок. Більшість членів облради - 44 депутати - проголосували "за". А члени фракцій ОПЗЖ, Партії Шарія та "За майбутнє" вирішили не брати участь у голосуванні.

Надалі депутати від партій "Слуга народу", "Довіряй ділам" та "Європейська солідарність" підтримали підняттям своїх карточок проєкти рішень, внесені до порядку денного - про формування секретаріату сесії Одеської облради; затвердження регламенту облради; затвердження Положення про постійні комісії облради, персональний склад постійних комісій; встановлення надбавки за вислугу років першому заступнику голови облради Олегу Радковському, створення погоджувальної ради Одеської облради та затвердження Положення про нього.

Однак під час підрахунку голосів за проєкт рішення "Про утворення погоджувальної ради..." біля трибуни і президії сесії виникла штовханина між групою депутатів від ОПЗЖ та членами фракцій "Слуги народів" та "Довіряй ділам". Щоб урегулювати питання про те, хто саме з депутатів згоден брати участь у роботі сесії та персонально голосувати, вирішено було провести поіменне опитування членів облради.

Зареєструвались у такий спосіб 74 депутати, в тому числі 44 члени облради проголосували "за" подальший розгляд проєкту рішення "Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» та проєктів низки цільових обласних програм.

О 15 год. 20 хв голова облради Діденко оголосив перерву в роботі сесії для погодження членами постійних комісій проєктів рішень, які будуть сьогодні розглянуті на сесії. Після перерви депутати продовжили обговорення питань порядку денного.

Варто зазначити, що на 2-й сесії облради затверджено склад п'яти депутатських фракцій. Зокрема, фракцію «Слуга народу» очолив Віталій Витикач, «Європейську солідарність» - Михайло Шмушкович, «За майбутнє» - Сергій Паращенко, «Батьківщину» - Олег Радковський, «Довіряй ділам» - Олександр Ахмеров. Депутати від партій ОПЗЖ і Партії Шарія поки не визначилися з кандидатурами голів фракцій.

Фото: bessarabia.ua