Облрада Чернігівщини заявляє про критичну ситуацію з питною водою

На Чернігівщині склалась катастрофічна ситуація із забезпеченням населення питною водою, а для розв'язання проблеми потрібне прийняття спеціальної програми.

Як передає Укрінформ, про це за підсумками наради з даної проблематики повідомив відділ інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю Чернігівської обласної ради.

"Якість питної води, а особливо у сільській місцевості, погіршується з кожним роком. У результаті кліматичних змін, неналежного поводження зі стічними водами та інших факторів знижується загальний рівень води, міліють водойми та пересихають колодязі. У селах, де ще кілька років тому люди не відчували проблем з водою, зараз вичерпуються ресурси підземних вод і ситуація катастрофічна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час наради на проблемі акцентував заступник голови обласної ради Дмитро Блауш. Врахувавши інформацію про призупинення фінансування заходів державної програми "Питна вода України на 2006-2020 роки", він доручив профільному департаменту ОДА терміново почати процес розробки обласної програми забезпечення жителів Чернігівщини питною водою.

На нараді зазначалося, що з огляду на масштабність проблеми для її розв’язання потрібен системний підхід із залученням народних депутатів, представників місцевих рад та обов'язковим врахуванням даних геодезії та статистики.

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За підсумками зібрання у місцеві ради та громади будуть направлені листи з пропозицією долучатись до ініціативи.

Фото: chor.gov.ua