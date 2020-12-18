Зеленський звільнив голів трьох РДА
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив голів районних державних адміністрацій на Київщині, Сумщині та Харківщині.
Відповідні розпорядження від 18 грудня опубліковані на сайті глави держави.
Так, Президент звільнив Артура Товмасяна з посади голови Харківської РДА Харківської області (розпорядження №555/2020-рп); Івана Яременка - з посади голови Липоводолинської РДА Сумської області (розпорядження №554/2020-рп) та Юрія Волкова - з посади голови Фастівської РДА Київської області (розпорядження №553/2020-рп).
Посадовців звільнено згідно з поданими ними заявами.