На Київщині за добу від COVID-19 більше одужали , ніж захворіли

На Київщині за добу на коронавірус захворіли 922 людини, одужали - 985.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА у Фейсбуці.

"Захворювання на коронавірус виявили ще в 922 жителів Київщини. Нові випадки COVID-19 зареєстрували в 57 дітей", - йдеться у повідомленні.

Також на коронавірус інфікувались 865 дорослих. З числа інфікованих, яких виявили минулої доби, 868 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні вдома. Решта 54 пацієнтів знаходяться на стаціонарі в госпітальних базах.

Разом з тим, минулої доби зафіксували одужання від коронавірусу в 985 жителів Київщини, надійшли повідомлення і про 11 нових летальних випадків. Померли троє чоловіків віком від 49 до 71 року з смт Баришівка, м. Буча та с. Черепинка Тетіївського району. Померли вісім жінок віком від 40 до 86 років із міста Біла Церква (2), с. Макіївка Білоцерківського району, м. Бровари (3), с. Кодаки Васильківського району та с. Гаврилівка Вишгородського району.

Загалом у Київській області зафіксували 51 587 випадків захворювання на коронавірус. Із числа інфікованих уже одужали 23 191 житель, серед яких 1 460 дітей. При цьому померли від ускладнень, спричинених коронавірусом, 860 хворих.

Як повідомлялося, в Україні станом на 18 грудня лабораторно підтверджено 944 381 випадок COVID-19, з них за останню добу - 12 630.