Найвищі COVID-показники — у Києві та Черкаській області

Станом на 18 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Києві та Черкаській області, а також у Запорізькій, Чернігівській, Київській, Одеській, Сумській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Києві - 727,8 на 100 тис. населення та Черкаській області - 703,1.

Також високий рівень захворюваності у Запорізькій (654,4), Чернігівській (616,7), Київській (570,9), Одеській (540,6) та Сумській (477,6) областях.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 410,9 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 41,6% станом на 17 грудня.

В Києві цей показник становить 49,9% станом на 17 грудня.

Найвищий рівень завантаженості COVID-ліжок у Миколаївській (65,4%) та Одеській (54%) областях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зареєстровано 12 630 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом за час пандемії в Україні лабораторно підтверджено 944 381 випадок захворювання на коронавірусну хворобу.