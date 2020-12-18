Найвищі COVID-показники — у Києві та Черкаській області
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Києві - 727,8 на 100 тис. населення та Черкаській області - 703,1.
Також високий рівень захворюваності у Запорізькій (654,4), Чернігівській (616,7), Київській (570,9), Одеській (540,6) та Сумській (477,6) областях.
Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 410,9 на 100 тис. населення.
Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 41,6% станом на 17 грудня.
В Києві цей показник становить 49,9% станом на 17 грудня.
Найвищий рівень завантаженості COVID-ліжок у Миколаївській (65,4%) та Одеській (54%) областях.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зареєстровано 12 630 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом за час пандемії в Україні лабораторно підтверджено 944 381 випадок захворювання на коронавірусну хворобу.