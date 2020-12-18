На трасі Київ-Чоп мікроавтобус «влетів» у легковик: постраждали 10 осіб

На автодорозі Київ-Чоп неподалік села Конюхів у Стрийському районі Львівщини восьмеро дорослих і двоє дітей постраждали при зіткненні мікроавтобуса і легковика.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 грудня близько 22.45, повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Volkswagen, 34-річний житель Чернівців, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen Golf, яким керував 47-річний мешканець Закарпаття. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, 22-річний пасажир легковика, мешканець Закарпаття, а також семеро пасажирів мікроавтобуса віком 19, 25, 30, 66, 69 років та двоє дітей віком 2,5 та 4 роки – мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Усі учасники ДТП були доставлені у лікарню. Медики уточнюють їхні діагнози.

Слідчі Стрийського відділу поліції за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.