Перша в Україні пересувна станція моніторингу повітря з’явилася на Дніпропетровщині - ексголова ОДА

Система онлайн-моніторингу та пересувна станція моніторингу якості повітря дали можливість мешканцям Дніпропетровщини стежити за екологією регіону.

Про це повідомив ексголова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко на підсумковому брифінгу "Що реально зробити за рік в Дніпропетровській області: новий аеропорт, дороги, привести інвесторів" в Укрінформі.

“Тут, у Києві, мабуть, не зовсім зрозуміло, що таке, коли ви не можете нормально дихати, чи дітям з алергією не дуже рекомендується виходити на вулицю. В Дніпропетровській області є така проблема. Один з найзабрудненіших регіонів України, тому що промисловість дійсно там дуже потужна і з цим пов’язані проблеми з екологією”, - сказав Бондаренко.

Він пояснив, що за час, коли він працював головою Дніпропетровської ОДА, вдалося втілити окремі екологічні програми.

“Ми зробили акцент на екологічних програмах, на розбудові зелених зон, нових парків, на розбудові систем онлайн-моніторингу повітря. Це приблизно 60 датчиків по всій області, які в онлайні моніторять якість повітря. Ця програма не планувалась, але ми зробили, щоб людям можливо було контролювати чи можна виходити на вулицю, чи ні, чи можна дітей з алергією випускати на вулицю, чи краще вдома пересидіти”, - розповів ексголова ОДА.

За його словами, перша в Україні пересувна станція моніторингу з’явилась також на Дніпропетровщині.

“Це такий міні-фургончик, нашпигований як мінімум 50 датчиками, і можна вимірювати дуже-дуже специфічні параметри якості повітря. Станція сертифікована за нормами Євросоюзу, це пересувна лабораторія, дані якої можна використовувати для державної екоінспекції”,- запевнив Бондаренко.

Як повідомлялося, 11 грудня Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

Іншим указом Президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проєктів.