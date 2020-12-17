На Харківщині встановили перший в області томограф – Чернишов

У відремонтованому приймальному відділенні Дергачівської лікарні на Харківщині встановили перший в області томограф.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, перебуваючи в Харківській області з робочою поїздкою, передає кореспондент Укрінформу.

За словами міністра, в регіоні в 2020 році почали ремонт у 15 приймальних відділеннях лікарень у межах президентської програми «Велике будівництво», на об’єкти, де роботи завершуються, вже заводять нове обладнання.

«У Харківській області в цьому році заплановано до ремонту 15 відділень. Це великий показник у порівнянні з іншими областями. Не всі вони будуть до кінця року завершені. Але у 8 лікарнях опорного типу роботи завершать. Це означає, що всю нашу увагу ми наразі концентруємо на комплектації цих восьми об’єктів новим професійним медичним обладнанням. У Дергачах уже є апарат КТ – перший в районах області», - сказав Чернишов.

Міністр додав, що приймальне відділення лікарні в ході реконструкції суттєво збільшили та обладнали нові приміщення.

«Наразі треба приділити окрему увагу медикам, які будуть тут працювати. Їхню кваліфікацію також треба підвищувати, щоб вони могли працювати з новим обладнанням кваліфіковано», - зазначив Чернишов.

За даними Харківської ОДА, томографи отримають 6 закладів охорони здоров’я районів області, ще 3 надійдуть у заклади, підпорядковані департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради.

Так, відповідне медичне обслуговування зможуть отримати пацієнти Дергачівської ЦРЛ, Вовчанської ЦРЛ, Красноградської ЦРЛ, Мереф’янської ЦРЛ, Чугуївської ЦРЛ та Куп’янського територіального медичного об’єднання. З міських лікарень Харкова томографи отримають клінічна багатопрофільна лікарня №17, клінічна багатопрофільна лікарня №25 та клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. Мещанінова.

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Як повідомлялося, проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.