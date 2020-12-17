За цей рік Дніпропетровщина вийшла з логістичної ізоляції - Бондаренко

Дніпропетровська область у 2020 році позбулася логістичної ізоляції.

Про це заявив ексголова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко на підсумковому брифінгу «Що реально зробити за рік в Дніпропетровській області: новий аеропорт, дороги, привести інвесторів» в Укрінформі.

Бондаренко зазначив, що йому постійно жалілися бізнесмени, туристи й інвестори, що не можуть дістатися до Дніпра чи Кривого Рогу.

“Не було до цього року нормальних доріг, наприклад, з Києва, з Миколаєва, з Кропивницького, зі всіх боків дійсно, як ізольований острів. Те ж саме про аеропорт — старий аеропорт, йому 50 років, не ремонтувався капітально і стара смуга. Тобто навіть якщо відремонтувати щось одне, то ефекту не буде. Якщо відремонтувати термінал і зробити його сучасним, з Duty-Free, з кафе, рестораном, але смугу не відремонтувати, то не можна прийняти сучасні літаки, тому що вони технічно не сядуть на ту смугу”, - констатував Бондаренко.

За його словами, йому вдалося вирішити цю проблему.

“Тому що у вересні 2020 року почалося будівництво і терміналу приватним коштом інвестора, і смуги державним коштом. Тому що одне без одного не спрацює. І якщо такими темпами, як зараз, йдуть будівельні роботи і по смузі, й по терміналу, будуть йти справи у теперішньої команди ОДА, й адміністрування буде ефективне й швидке, то вже до кінця 2022 року буде і термінал, побудований “з нуля”, й оновлена смуга, тобто зможуть сідати найбільші у світі літаки, такі як Боїнг-777 у міжнародний аеропорт “Дніпро”, - сказав Бондаренко.

Щодо автомобільної ізоляції, то якісних доріг, за словами Бондаренка, в регіоні майже не було.

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“В цьому році відремонтовано 273 км місцевих доріг, але що важливо: тепер можна доїхати до Києва — дорога майже дороблена, на Решетилівку розв’язка зараз доробляється, вже у 2021 році відкриється; на Жовті Води, Олександрію — розпочато будівництво дороги, на Кривий Ріг, з Кривого Рогу на Кропивницький — дороги вже завершено. Тобто люди відчули, що можна дійсно подорожувати і у справах, і з особистих причин безпечно і комфортно”, - наголосив Бондаренко.

Як повідомлялось, 11 грудня Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка.

Іншим указом Президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою. Глава держави подякував йому за роботу та висловив переконання, що попереду ще багато спільних проєктів.