На Житомирщині у ДТП травмувалися двоє патрульних
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Патрульна поліція Житомирської області.
«Близько 15-ї години на 177-му кілометрі автомобільної дороги М-06 (Київ – Чоп) поблизу населеного пункту Пулини сталася дорожньо-транспортна пригода за участю екіпажу патрульної поліції та вантажівки», - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, водій вантажного транспортного засобу Renault Magnum раптово виїхав на розворот та не надав перевагу в русі службовому автомобілю поліції Toyota Prius.
У результаті ДТП в одного поліцейського діагностували перелом зап’ястя лівої руки, вивих кульшового суглоба, множинні садна, а в іншого – забій грудної клітини та множинні садна.
Патрульних госпіталізували, а на місці ДТП працюють слідчі та медпрацівники.