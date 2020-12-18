Андрій Фруль, медичний директор херсонської лікарні Тропіних

На Херсонщині ситуація з коронавірусом стрімко змінюється: на початку вересня фіксували щодня 9 нових лабораторно підтверджених випадків на COVID-19, на початку листопада тут називали антирекордом 200, а вже 3 грудня за попередню добу виявили 429 хворих. Проте все ж область - у кінці списку регіонів з найбільшою захворюваністю. Наразі на Херсонщині кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус наближається до 15 тисяч (для порівняння – у сусідній Миколаївській - понад 25 тисяч).

Як повідомив журналістам керівник Херсонської ОДА Сергій Козир, підготовку лікарень області до боротьби з коронавірусом перевіряло керівництво Національної служби здоров'я України, цю роботу гарно оцінили.

В області щодня проводять близько 1,5 тисячі ПЛР-тестувань. У Херсоні ввели систему адміністрування вільних ліжко-місць у медзакладах. У Херсонській обласній інфекційній та міській клінічній лікарні ім. А. і О.Тропіних будуються сховища, які вміщуватимуть по 20 тонн медичного кисню. Запрацювала електронна система моніторингу відбору проб та проведення ПЛР-тестувань, що дозволяє оперативно повідомляти про негативні результати досліджень (про позитивні лабораторія інформувала без затримок).

Переформатувала свою роботу Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних – тут з кінця серпня приймають усіх пацієнтів міста з підозрою на коронавірусну інфекцію, а з 9 жовтня хворих із підтвердженим COVID-19. Що стосується інфекцій, то лікарня Тропіних за свою історію випробувана багатьма епідеміями. Були навіть моменти її повного перепрофілювання в інфекційну. У різний час тут лікувалися хворі на висипний та поворотний тиф, дизентерію, скарлатину, дифтерію, холеру.

Медичний директор лікарні Андрій Фруль розповідає кореспондентові Укрінформу, що треба мати зараз українцю в домашній аптечці, чому навіть при COVID-19 не треба бігти робити СКТ, чи варто купувати собі кисневий концентратор і чи вакцина має нас заспокоїти.

- Андрію Миколайовичу, то нам літній сезон дався взнаки, що восени почав так стрімко рости COVID-19?

- Нашу область навесні так не зачепило, як інші регіони, але з кінця серпня цього року ріст йде в геометричній прогресії. Справді, херсонців дуже багато працювало та відпочивало на морях, після закриття сезону якраз сплеск відчутний стався 15-20 вересня. В обласному центрі три лікарні працюють в основному на боротьбу з COVID-19. Це й інфекційна обласна, і наша лікарня імені Тропіних, і тепер ще лікарня імені Карабелеша.

У нашій лікарні зараз залишилися непереформатованими лише пологове, і офтальмологія, всі решта відділень переформатовані для лікування хворих з коронавірусом. На даний момент тут лікується 220 пацієнтів із підтвердженим ковідом, ще 47 пацієнтів - з підозрою. Загалом пневмоній у нас на сьогодні 265. Треба, звісно, врахувати, що близько 30% ПЛР-тестів можуть давати псевдонегативний результат.

- А сезонний грип уже прийшов?

- Поки що всі так сконцентрувалися на COVID-19, що грипу, мабуть, ніхто не помічає. З кінця жовтня-листопада зазвичай він починався. Але таких пацієнтів ми поки що не бачили. Хоча зрозуміло, що грип може маскуватися під ковід, чи навпаки…

- Яка ситуація з киснем – це запитання чи не найчастіше виникає у соцмережах херсонців, і навколо нього багато чуток. Так само ліки – на що можуть розраховувати хворі? І чи медпрацівники забезпечені засобами індивідуального захисту?

- Одразу скажу, що не всі пацієнти на кисні, та все ж зараз госпіталізують в основному тих, хто саме цього потребує. На даний момент у лікарні понад 170 ліжок обладнані киснем, йде інтенсивне дообладнання – закуповуються концентратори, будується сховище.

Ліками, що передбачені протоколом на перші дні перебування хворого, ми забезпечені майже на 100%, зараз субвенції збільшені, медикаменти докуповують. Сюди входить кисень, антикоагулянти, є глюкокортикоїди – це дексаметазон, наприклад, розчини, антибіотики, які рекомендують на початковій фазі. Якщо лікування затягується і пацієнт має вторинні бактеріальні ускладнення і необхідні інші антибіотики, заміна вже не передбачена, це вже не ковід-лікування. При можливості лікарня забезпечує і такими антибіотиками, але все ж деякі препарати пацієнти купують і за власний кошт - це залежить від того, що саме потрібно.

Щодо засобів індивідуального захисту для медперсоналу, то вони наразі є, перебоїв не відчуваємо. Ми з весни були забезпечені, бачили по телебаченню, що відбувалося у всьому світі, не лише в Україні, але у нас ЗІЗи були закуплені, в першу хвилю ми їх мало використовували – адже тоді хворих на коронавірус та пацієнтів з підозрою приймала інфекційна лікарня.

- Знаю, що спочатку була паніка у людей, лікарня потерпала від хворих, що вимагали госпіталізації. Яка нині ситуація?

- Є рекомендації МОЗ, воно розробило показання до госпіталізації. На етапі приймального відділення у нас сформовані три шлюзові палати, де пацієнти обстежуються, перевіряють частоту дихання, сатурацію, температуру, з’ясовують, чи є у них супутні патології, враховується вік, фактори, які можуть сприяти погіршенню стану.

Пацієнти потрапляють по-різному, є ті, кого швидка привозить, є самозвернення, є за направленням лікарів-сімейників. І протягом дня постійно зустрічаються і ті, і ті. Деякі люди не звертаються до сімейних лікарів, а зразу йдуть у стаціонар. Це навантаження, звісно, на стаціонар. Хоча треба зазначити, зараз, коли Херсонщина увійшла на епідеміологічне плато, тобто, ріст є постійний, стабільний, без сплесків, то менше стало тих, хто звертається до приймального відділення сам, і відповідно, навантаження лікарів розподілились.

Але на початку сплеску захворюваності дуже багато людей приходили самі, лікарі сімейної медицини теж направляли пацієнтів, які не підлягали госпіталізації, коли хворі самі наполягали. Це була паніка, зараз трохи стало спокійніше, люди побачили, що вірус має важкий перебіг, але не у всіх. Як кажуть за статистикою, і ми також спостерігаємо, десь у 70-80% хворих він протікає більш-менш не ускладнено, лишаються 20%, яким насправді потрібна госпіталізація. І з цих 20% є відсоток тяжких, яким необхідний кисень, і вкрай важких, що потребують штучної вентиляції легень.