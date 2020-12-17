Посол Ізраїлю висловив співчуття у зв'язку зі смертю Кернеса

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон висловив співчуття у зв'язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Як передає Укрінформ, співчуття розміщено на сайті посольства.

"Дуже жаль чути сумну новину про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса, хорошого друга Ізраїлю. Мер Кернес багато зробив для свого міста, і багатьом його не вистачатиме. Співчуття його родині", - написав Ліон.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня в Харкові оголошено триденний траур у зв'язку зі смертю мера Геннадія Кернеса.

За словами секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова, орієнтовно, похорон Кернеса відбудеться у Харкові в понеділок або вівторок наступного тижня.

Вранці 17 грудня директор Департаменту департаменту інформації і зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко підтвердив кореспондентові Укрінформу, що вночі Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте".

У ніч на 17 вересня Харківського міського голову Геннадія Кернеса літаком відправили до берлінської клініки "Шаріте" для лікування від коронавірусу. Останніми днями у нього відмовили обидві нирки.

9 грудня перша сесія Харківської міськради 8 скликання визнала відсутнього на сесії Геннадія Кернеса мером міста без прийняття присяги, посилаючись на те, що він уже складав присягу 24 листопада 2010 року як обраний мер Харкова.