У Костянтинівку і Дружківку після аварії знову пустили воду

У Донецькій області після ремонту на Другому Донецькому водопроводі відновлено нормоване водопостачання Костянтинівки, Дружківки та прилеглих сел і селищ.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

Фахівці завершили ремонтно-відновлювальні робіит на магістральному водоводі діаметром 1000 мм Другого Донецького водогону поблизу Краматорська.

Вони усунули два пориви, що дало змогу відновити повноцінну подачу води до міст Костянтинівка, Дружківка, села Петрівка, а також смт Щербинівка та смт Новгородське Торецької міськради.

У ці населені пункти через проведення аварійного ремонту водоводу було скорочене водопостачання з 8:00 16 грудня, уточнили в облдержадміністрації.

В ОДА нагадали, що Другий Донецький водопровід – головне джерело водопостачання для міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, а також прилеглих сіл і селищ. 20 км цього водопроводу знаходиться в аварійному стані і потребує заміни.

Як повідомлялося, комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» створено у 1930 році в зв'язку з великим дефіцитом водних ресурсів в регіоні.

Читайте також: До прифронтової Авдіївки вперше за шість років прибув пасажирський потяг

Централізована подача води здійснюється на відстань 270 км від річки Сіверський Донець по каналу Сіверський Донець - Донбас і далі по Південнодонбаському водопроводу до Маріуполя.

КП «Вода Донбасу» надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів (близько 3,9 млн населення), послуги водовідведення споживачам 79 міст і селищ Донецького регіону.

У 2014 - 2015 роках через пошкодження під час обстрілів канал Сіверський Донець - Донбас неодноразово зупинявся на ділянках 3 та 4 підйомів.