З місцем та днем поховання Кернеса обіцяють визначитися у найближчі години

Команда померлого вночі в берлінській клініці "Шаріте" Харківського міського голови Геннадія Кернеса продовжить його справу з відродження Харкова.

Про це, повідомляє Укрінформ, написав у Фейсбуці секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який довгий час був першим заступником Кернеса.

"Сьогодні вночі пішов мій друг. Людина, безмірно закохана у свій Харків, на відродження якого він працював і вдень і вночі останні 16 років. Людина, яка з сірого і старого Харкова зробила місто, куди їдуть з усієї України за красою, досвідом управління і за ще багато чим", - зазначив Терехов.

За його словами, зараз він нічого не скаже ні про день похорону, ні про його місце: "Це питання ми вирішуватимемо в найближчі години".

"Поки що можу сказати єдине - я, як його друг, і вся його команда, ми разом продовжуватимемо справу Геннадія Адольфовича. Він заклав міцний фундамент відродження міста, а сам планував ще багато сил і часу віддати цій благородній меті", - підкреслив Терехов.

Але, за його словами, на жаль, життя розпорядилося інакше: "Вічна пам'ять тобі, Геннадію Адольфовичу Кернес, ти її заслужив своїми рідкісною цілеспрямованістю і невтомною працею на благо свого рідного міста".

Як повідомляв Укрінформ, вранці 17 грудня директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко підтвердив кореспондентові Укрінформу, що вночі Геннадій Кернес помер в берлінській клініці "Шаріте".

Тоді ж факт смерті Кернеса підтвердив у своєму телеграм-каналі бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс.

9 грудня перша сесія Харківської міськради 8 скликання визнала відсутнього на сесії Кернеса мером міста без складання присяги, посилаючись на те, що він вже склав присягу 24 листопада 2010 року як обраний мер Харкова.

25 жовтня Геннадій Кернес набрав 60,34% голосів виборців і втретє був обраний Харківським міським головою.

У ніч на 17 вересня Кернеса літаком було відправлено до берлінської клініки "Шаріте" для лікування від коронавірусу. В останні дні у нього відмовили обидві нирки.