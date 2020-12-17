ПРООН передала рятувальникам Донеччини обладнання для боротьби з COVID-19

Рятувальники Донеччини отримали від ПРООН сучасне обладнання для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в ГУ ДСНС у Донецькій області.

«В рамках реалізації проєкту «Підтримка ЄС для Сходу України - відновлення, зміцнення миру та урядування» від міжнародного партнера - Програми розвитку ООН - Головним управлінням було отримано сучасне обладнання, яке призначене для боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19 на території Донецької області», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що рятувальникам було передано генератори гарячого туману Igeba TF-35 (виробництво Німеччини), які використовуватимуться для проведення дезінфекційних заходів. Значною перевагою є те, що розпилювання висококонцентрованого розчину в мікродисперсному вигляді дозволяє забезпечити обробку як відкритих поверхонь, так і важкодоступних місць територій, приміщень та транспортних засобів.

Крім того, були отримані апарати високого тиску Karcher HD 10/21-4 S та насоси Karcher BP 3 Garden для проведення спеціальної обробки техніки, яка залучається до проведення заходів, пов’язаних із протидією COVID-19.

ГУ ДСНС у Донецькій області висловило щиру подяку партнерам та сподівання на подальшу плідну співпрацю.

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Як повідомлялося, станом на 16 грудня в Україні лабораторно підтверджено 10 622 нові випадки коронавірусної хвороби, загалом від початку епідемії - 919 704.

На Донеччині COVID-19 виявили у 30 465 осіб. Одужали 19 263 пацієнтів, 10 571 продовжують лікування, 631 особа померла.

Фото: dn.dsns.gov.ua