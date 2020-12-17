Піротехніки Донеччини отримали від МКЧХ матеріали для навчального полігону

Піротехніки Донеччини отримали від МКЧХ матеріали для навчального полігону

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Укрінформ
Міжнародний комітет Червоного Хреста передав піротехнікам Донеччини матеріали для облаштування навчального полігону Центру протимінної діяльності.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в ГУ ДСНС у Донецькій області.

Зазначається, що представники Головного управління отримали елементи огородження для облаштування межі території навчального полігону Центру протимінної діяльності, розташованого у Маріуполі.

«Територію полігону планується використовувати для відпрацювання практичних вправ з порядку проведення розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, оцінки рівня професійної підготовки персоналу піротехнічних підрозділів ДСНС України, інших організацій з розмінування, а також для калібрування та тестування засобів пошуку і оцінки обладнання підрозділу», - йдеться у повідомленні.

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Ця територія для навчального полігону займає більше трьох гектарів, у 2021 році планується розпочати будівельні роботи з його облаштування.

Представники Головного управління ДСНС висловили щиру подяку членам Міжнародного Комітету Червоного Хреста за постійну матеріально-технічну підтримку.

Фото: dn.dsns.gov.ua

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