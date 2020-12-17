Кабмін перерозподілив 490 мільйонів на шкільні автобуси

Кабінет Міністрів спрямував місцевим бюджетам 490 млн грн на придбання у 2021 році шкільних автобусів на умовах співфінансування.

Як передає Укрінформ із посиланням на сайт Міністерства освіти й науки, відповідне рішення уряд ухвалив 16 грудня.

Зазначається, що кошти на придбання автобусів спрямовано, зокрема, за рахунок розподілу 161,9 млн грн резерву освітньої субвенції та перерозподілу залишків за окремими бюджетними програмами МОН у сумі 328,1 млн грн.

"Рішення має на меті забезпечити заклади загальної середньої освіти шкільними автобусами, зокрема – обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, для перевезення дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості. Підвезення до закладів загальної середньої освіти покликане забезпечити рівний доступ до якісної освіти дітей у різних регіонах і населених пунктах України", – зазначив очільник МОН Сергій Шкарлет.

Використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів:

не менш як 30% – для закладів, що фінансуються з обласних бюджетів та бюджетів міських територіальних громад, населення яких станом на 1 січня 2020 року становило понад 40 тис. осіб;

не менш як 10% – для закладів, що фінансуються з бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 2020 року становила менше 40 тис. осіб, селищних територіальних громад, сільських територіальних громад;

не менш як 5% – для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення.

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Придбання шкільних автобусів за рахунок субвенції здійснюється для комунальних закладів загальної середньої освіти у такій черговості: