Харківська ОДА пояснила велику добову кількість смертей від COVID-19

Дані щодо COVID-19 протягом останніх двох тижнів на Харківщині не відображають щоденну фактичну смертність, оскільки в статистику потрапляють летальні випадки, не включені з певних причин раніше.

Про це повідомив на пресконференції заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми повинні визнати певну часткову недосконалість статистики. Дійсно, збільшилася кількість повідомлень про летальні випадки, але коли ми почали проводити аналіз... ми почали виявляти, що статистично не були закриті в кількох районах поодинокі випадки, де лікарня подала звіт, але не включила (летальний випадок), або лікарня не подала звіту про летальний випадок. Тому у нас зараз в статистику фактично потрапило протягом останніх двох тижнів, якщо я не помиляюся, близько двох десятків випадків, коли люди помирали раніше. Вони нікуди не дінуться, вони повинні бути відображені в офіційній статистиці», - розповів Пастух.

Заступник голови ОДА наголосив, що лікарні не подали інформацію неумисно, і це не носить системний характер.

«Це неумисна дія. Є певне різночитання документів, пов'язаних з COVID. Є випадки, коли людей могли передавати на захоронення без проведення експертизи, є, де родичі наполягали на проведенні експертиз. Ті, що йшли без експертизи, як правило, одразу йшло повідомлення протягом дня чи двох. Ті, які йшли на експертизу, лікарня вважала, що експерт мав сам подати інформацію про екстрений випадок для закриття, а експерт вважав, що це обов'язок лікарні. Тому інколи вони разом могли подати звіти, а інколи ні один з них», — пояснив Пастух.

За його словами, інформація про смерть пацієнта з COVID-19 може надходити до лабораторного центру не день у день, оскільки лікарі, займаючись пацієнтами, виписками, не завжди встигають оформлювати всі заключення.

«Сьогоднішня летальність залишається на рівні 6-7,8 випадків на добу», — зазначив Пастух.

Він також додав, що й дані про пацієнтів, які одужали, не завжди надходять своєчасно. «Ви бачите, що зараз статистика змінилася в частині тих людей, які одужали. Тільки протягом останніх двох тижнів вона зросла на півтора, два десятки тисяч. Ми проводили поголівні звірки по кожній людині, яка, починаючи з травня, захворіла і чомусь ще знаходилася в базі даних як людина, яка не одужала», — розповів Пастух.

Як повідомлялося, за добу на Харківщині COVID-19 підтверджено у 545 жителів області, з них 363 – харків’яни. Починаючи з 7 грудня, щоденно в статистиці було 10 і більше летальних випадків, 12 і 18 грудня повідомлялося про 18 смертей.

Усього по області зареєстровано 63112 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 47807 хворих одужали, 931 – помер.

В Україні на сьогодні лабораторно підтверджено 919 704 випадків COVID-19, із них за добу 10 622.