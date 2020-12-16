На територіях, що межують з Росією і ТОТ поновили аналогове мовлення

Кабінет міністрів України поновив використання аналогового телевізійного мовлення на територіях, що межують з Російською Федерацією і тимчасово окупованими територіями до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови, використання радіотехнології «Аналогове телевізійне мовлення» для визначених Національною радою України з питань телебачення i радіомовлення каналів мовлення на територіях, що межують з РФ і тимчасово окупованими територіями, відновлюється на період відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Для каналів мовлення телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензії на цифрове мовлення, аналогове мовлення відновлюється до 31 березня 2021 року.

Також Кабінет міністрів затвердив порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі (НТМ).

Згідно із пояснювальною запискою до постанови, порядок визначає основні завдання, призначення, суб'єкти та об'єкти такої мережі, механізми функціонування і правила надання послуг з використанням Національної телекомунікаційної мережі.

Також документ затверджує правила, які визначають порядок, критерії та вимоги щодо надання послуг зазначеної мережі, їх тарифікації для споживачів, у тому числі користувачів бюджетної сфери, та відшкодування витрат державного бюджету на утримання НТМ.

Як повідомляв Укрінформ, з 31 серпня 2018 року було припинене аналогове телевізійне мовлення на всій території України.