Голова Кіровоградської ОДА переконав працівників уранових шахт частково розблокувати одну із трас

Голова Кіровоградської обласної держадміністрації Андрій Назаренко переконав працівників уранових шахт, які розпочали протести із перекриванням автошляхів, частково розблокувати трасу Кропивницький-Миколаїв.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає Укрінформ.

"Повернувся з Києва з новинами для наших шахтарів. Учора до опівночі спілкувався з прем’єром. Про проблему знають. Сьогодні президент збирає нараду з цього питання. Зустрівся із гірниками, які перекрили дороги у Великій Северинці та біля Степового. У Степовому частково розблокували трасу", - написав Назаренко.

Як повідомляв Укрінформ, на Кіровоградщині гірники «СхідГЗК» перекрили три дороги національного значення, протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат: Кропивницький-Київ, Кропивницький-Миколаїв, Кропивницький-Кривий Ріг.

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З 7 грудня на Кіровоградщині вивели у простій шахти Смолінська, Інгульська і Новокостянтинівська. У профспілці заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні.

9 грудня у Києві пройшла акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК».