Голова Кіровоградської ОДА переконав працівників уранових шахт частково розблокувати одну із трас

Голова Кіровоградської ОДА переконав працівників уранових шахт частково розблокувати одну із трас

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Укрінформ
Голова Кіровоградської обласної держадміністрації Андрій Назаренко переконав працівників уранових шахт, які розпочали протести із перекриванням автошляхів, частково розблокувати трасу Кропивницький-Миколаїв. 

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає Укрінформ.

"Повернувся з Києва з новинами для наших шахтарів. Учора до опівночі спілкувався з прем’єром. Про проблему знають. Сьогодні президент збирає нараду з цього питання. Зустрівся із гірниками, які перекрили дороги у Великій Северинці та біля Степового. У Степовому частково розблокували трасу", - написав Назаренко.

Як повідомляв Укрінформ, на Кіровоградщині гірники «СхідГЗК» перекрили три дороги національного значення, протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат: Кропивницький-Київ, Кропивницький-Миколаїв, Кропивницький-Кривий Ріг.

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З 7 грудня на Кіровоградщині вивели у простій шахти Смолінська, Інгульська і Новокостянтинівська. У профспілці заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні.

9 грудня у Києві пройшла акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК».

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