На кордоні з Росією затримали викрадену в Туреччині вантажівку

До міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Бачівськ» на в’їзд в Україну прибув вантажний автомобіль марки Renault турецької реєстрації, який, як з'ясувалося, було вкрадено декілька днів тому.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Під час здійснення прикордонного контролю на транспортний засіб, яким керував громадянин Туреччини, спрацювала база даних Інтерполу.

У ході перевірочних заходів охоронці кордону з’ясували, що цей автомобіль розшукується у Туреччині. До того ж з’ясувалося, що транспортний засіб був викрадений декілька днів тому.

За цим фактом поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Києві.

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Транспортний засіб 2005 року випуску встановленим порядком передали співробітникам Національної поліції для проведення подальшої перевірки.

Фото: dpsu.gov.ua