Дипломати США ознайомилися з особливостями охорони морського кордону в Одесі

В Одесі в рамках реалізації програми співробітництва Державної прикордонної служби з Посольством США в Україні під час зустрічі з представниками відділу з правоохоронних питань (INL) на чолі з Сарою Лангенкамп обговорили стан реалізації спільних проєктів з надання матеріально-технічної допомоги.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зазначається, що під час дводенного робочого візиту представники Посольства США ознайомилися з інфраструктурою та основними завданнями, які стоять перед підрозділами Південного регіонального управління. Іноземну делегацію, зокрема, ознайомили з особливостями охорони морського кордону та основними досягненнями за поточний рік.

На завершення візиту американським партнерам продемонстрували приміщення базування спецпідрозділу «ДОЗОР» та військове стрільбище «Августівка», де наразі триває оновлення навчально-матеріальної бази.

Представники США подякували за зустріч та відзначили, що вражені високим рівнем професійної підготовки персоналу ДПСУ. Іноземні партнери наголосили, що багато вже зроблено в напрямку реалізації спільного проєкту, та висловили сподівання й надалі спільними зусиллями розвивати прикордонне відомство України до стандартів НАТО.

Як повідомлялось, в рамках реалізації міжнародного проекту розпочалась розбудова потенціалу морської прикордонної безпеки.

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Метою проекту є підтримка розвитку інфраструктури та потенціалу Морської охорони Держприкордонслужби України Урядом США через Програму з експортного контролю та безпеки кордонів. Загальна кошторисна вартість проекту 4 млн доларів США. Кінцева дата реалізації – червень 2021 року.

Цей проєкт дозволить Держприкордонслужбі збільшити можливості реагування на зміни обстановки на морі, розпочати модернізацію системи технічної підтримки Морської охорони, а також в цілому посилити потенціал України в охороні державного кордону на морі та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

Фото: ДПСУ