На Кіровоградщині працівники уранових шахт перекрили дороги

На Кіровоградщині гірники «СхідГЗК» перекрили три дороги національного значення, протестуючи проти призупинення роботи уранових шахт і невиплати зарплат.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Укрінформ.

"На Кіровоградщині розпочалась акція протесту трудових колективів шахт «Смолінської», «Новокостянтинівської» та «Інгульської», що видобувають уранову руду, Жовтоводської площадки. Станом на 9.45 перекриті для руху автотранспорту траси: Кропивницький-Київ, Кропивницький-Миколаїв, Кропивницький-Кривий Ріг", - поінформував Волинець.

За його словами, протестувальники звертаються до влади з двома вимогами: погасити 143 млн грн зарплатної заборгованості і забезпечити сталу роботу структурних підрозділів шахт «СхідГЗК».

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Він зауважив, що «СхідГЗК» - підприємство зі штатом майже 5000 працівників - до 21 грудня переведене в режим простою.

Як повідомляв Укрінформ, з 7 грудня на Кіровоградщині вивели у простій шахти Смолінська, Інгульська і Новокостянтинівська. У профспілці заявили, що призупинення роботи шахт призведе до банкрутства підприємства на початку 2021 року, а також до екологічної катастрофи в регіоні.

9 грудня у Києві пройшла акція протесту трудового колективу ДП «Схід ГЗК».