У Дніпрі під час пожежі загинули троє чоловіків
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що 15 грудня о 23:15 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Хвильового Новокодацького району міста Дніпро.
Рятувальники встановили, що пожежа виникла в середині одноповерхового житлового будинку на двох власників.
Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили тіла трьох осіб. Троє загиблих - чоловічої статі, інші дані встановлюються.
Вогнем пошкоджено господарчу споруду (дерев’яна прибудова до будинку), дерев’яні перекриття та дах будинку. Загальна площа пожежі 65 м кв.
Пожежу локалізовано о 00:17 та ліквідовано о 01:30.
Для ліквідації пожежі було залучено 15 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Головного управління.