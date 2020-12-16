У Дніпрі під час пожежі загинули троє чоловіків

У м. Дніпро у результаті пожежі у приватному будинку загинули три особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що 15 грудня о 23:15 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Хвильового Новокодацького району міста Дніпро.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла в середині одноповерхового житлового будинку на двох власників.

Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили тіла трьох осіб. Троє загиблих - чоловічої статі, інші дані встановлюються.

Пожежа у Дніпрі / Фото: ДСНС

Вогнем пошкоджено господарчу споруду (дерев’яна прибудова до будинку), дерев’яні перекриття та дах будинку. Загальна площа пожежі 65 м кв.

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Пожежу локалізовано о 00:17 та ліквідовано о 01:30.

Для ліквідації пожежі було залучено 15 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Головного управління.