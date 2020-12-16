У Мукачеві випускникам шкіл виплачуватимуть по тисячі гривень

Кожен випускник школи у Мукачеві Закарпатської області наступного року отримає тисячу гривень.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на допис Мукачівської міськради у Фейсбуку, відповідне рішення ухвалив 15 грудня її виконком.

“В Мукачеві на засіданні виконкому схвалили проєкт Програми розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Серед нововведень - виплати випускникам: по 1000 гривень від міської ради отримуватимуть усі школярі, які закінчуватимуть школу в наступному році”, - йдеться в повідомленні.

Також ухвалено, що за найвищий бал із зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році школярі Мукачева отримуватимуть 50 тис. грн (розмір грошової винагороди збільшили удвічі), для їхніх учителів ця премія становитиме до 10 тисяч грн.

Крім того, рішенням виконкому до 15 тисяч гривень збільшили розмір винагороди для учнів, які здобули високі результати в Державній підсумковій атестації у формі ЗНО.

Більше стане і стипендіатів Мукачівської міської ради - виплати щомісяця отримуватимуть 20 найкращих спортсменів та 20 учнів.

Загалом на реалізацію відповідної програми наступного року в місті передбачили понад 3 млн 900 тис. грн.