У Мукачеві випускникам шкіл виплачуватимуть по тисячі гривень

У Мукачеві випускникам шкіл виплачуватимуть по тисячі гривень

Укрінформ
Кожен випускник школи у Мукачеві Закарпатської області наступного року отримає тисячу гривень.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на допис Мукачівської міськради у Фейсбуку, відповідне рішення ухвалив 15 грудня її виконком.

“В Мукачеві на засіданні виконкому схвалили проєкт Програми розвитку освіти Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Серед нововведень - виплати випускникам: по 1000 гривень від міської ради отримуватимуть усі школярі, які закінчуватимуть школу в наступному році”, - йдеться в повідомленні.

Також ухвалено, що за найвищий бал із зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році школярі Мукачева отримуватимуть 50 тис. грн (розмір грошової винагороди збільшили удвічі), для їхніх учителів ця премія становитиме до 10 тисяч грн.

Читайте також: У Мукачеві видаватимуть бебі-бокси коштом міського бюджету

Крім того, рішенням виконкому до 15 тисяч гривень збільшили розмір винагороди для учнів, які здобули високі результати в Державній підсумковій атестації у формі ЗНО.

Більше стане і стипендіатів Мукачівської міської ради - виплати щомісяця отримуватимуть 20 найкращих спортсменів та 20 учнів.

Загалом на реалізацію відповідної програми наступного року в місті передбачили понад 3 млн 900 тис. грн.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-