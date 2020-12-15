Негода у Харкові: рух тролейбусів поновили

Комунальники оперативно усувають обмерзання контактної мережі: рух на тролейбусних маршрутах, де вчора виникли збої в роботі через негоду, повністю відновився.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови з питань інфраструктури міста Євгенія Водовозова.

"Напередодні, у другій половині дня, почалися рясні опади з одночасним різким зниженням температури. На контактних мережах утворився шар льоду, в результаті чого рух на частині тролейбусних маршрутів був призупинений. Так, були збої на маршрутах на Павлове Поле, селище Жуковського, Основу і район ХТЗ", - зазначив Водовозов.

За його словами роботи з очищення контактної мережі тривали всю ніч, і рух тролейбусів було відновлено: "Зараз є поодинокі збої, які оперативно усуваються".

"Комунальники обрали механічний засіб очищення дротів від льоду, оскільки він є найбезпечнішим. Є і більш сучасні способи. Наприклад, якщо збільшити напругу контактної мережі, розморожування відбувається моментально, але ймовірність обриву дротів у цей момент украй висока. Щоб не ризикувати, ми вибрали перший метод", - пояснив Водовозов.

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Він додав, що за прогнозами синоптиків, найближчим часом погода нормалізується: "Це означає, що нам вдасться остаточно привести все до ладу".

Як повідомляв Укрінформ, вночі 15 грудня співробітники комунальних транспортних підприємств працювали над очищенням контактної мережі, яка закрижаніла внаслідок дощу: працювали чотири вишки, два автомобілі з обслуговування підстанцій, автомобіль для буксирування тролейбусів. На обкатці ліній з вечора і до самого ранку брали участь 16 трамваїв і 17 тролейбусів. Загальна чисельність задіяних у роботах складала 60 осіб.