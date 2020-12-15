Убивство п'ятирічного Тлявова: підозрюваного привезуть у суд із COVID-лікарні

Поліцейські 16 грудня доставлять підозрюваного у вбивстві 5 — річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд для вирішення питання щодо запобіжного заходу.

Як передає Укрінформ, про це інформує поліція Київщини.

«Завтра поліцейські повторно доставлять підозрюваного до суду з врахуванням усіх необхідних вимог захисту для попередження розповсюдження коронавірусної інфекції», - йдеться у повідомленні.

Судовий процес щодо вбивства Тлявова, яке трапилося 31 травня 2019 року на Київщині, триває в Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді, і у підсудного 16 грудня завершується обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тож сторона обвинувачення подала клопотання на продовження запобіжного заходу.

«Однак 10 грудня стало відомо, що підозрюваний захворів на коронавірус. Його госпіталізували до Переяславської центральної районної лікарні. З огляду на стабільно нормальні показники температури тіла та сатурації, було прийнято рішення доставити підозрюваного на судове засідання 14 грудня», - поінформували у відомстві.

Поліцейські, одягнувши медичні захисні костюми та засоби індивідуального захисту, доставили підсудного до приміщення суду. Уточнюється, що фігурант також був вдягнутий у необхідні засоби захисту для повного виключення можливого розповсюдження інфекції.

«Але суд прийняв рішення про перенесення судового засідання з обрання запобіжного заходу на 16 грудня. Крім того, заборонив судовій охороні впускати підозрюваного до приміщення суду. Від участі в засіданні в онлайн-форматі сторона захисту відмовилася», - зазначається у повідомленні.

Після цього поліцейські супроводили фігуранта до лікарні та взяли палату під цілодобову охорону.

«Поліція повторно нагадує, що термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для підозрюваного у вбивстві завершується 16 грудня цього року. І якщо не відбудеться судове засідання, на якому буде прийняте рішення про наступний запобіжний захід, фігурант фактично буде вільний у своїх діях. Тож для того, аби не допустити такого розвитку подій, поліцейські докладають усіх зусиль, аби фігурант прибув на судове засідання», - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, 3 червня 2019 року п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.

Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, як стверджували свідки, влаштували стрілянину по пляшках.

Голосіївський районний суд Києва 4 червня 2020 року обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних осіб. Одній із них ДБР 18 липня також оголосило підозру. Інший - неповнолітній хлопець.

На початку березня 2020 року двох підозрюваних у вбивстві хлопчика випустили із СІЗО під заставу. Наразі під вартою залишився один підозрюваний - колишній поліцейський Іван Приходько, якому суд продовжив запобіжний захід Неповнолітній переданий під нагляд матері.

З кінця грудня 2019 року справа слухається в суді.