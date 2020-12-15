Крижаний дощ у Харкові зупинив частину тролейбусів

Через крижаний дощ, який у Харкові йшов всю ніч, тролейбуси на чотирьох маршрутах поки що не ходять.

Як передає Укрінформ, про це директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко написав у Фейсбуці.

"Всю ніч транспортники працювали над очищенням контактної мережі. 4 вишки, 2 автомобілі з обслуговування підстанцій, автомобіль для буксирування тролейбусів. На обкатці ліній з вечора і до самого ранку брали участь: 16 трамваїв і 17 тролейбусів. Загальна чисельність задіяних: 60 осіб", - написав Сидоренко.

За його словами, в результаті, рух трамваїв забезпечено повністю.

"Але, незважаючи на всі зусилля співробітників міськелектротранспорту, через крижаний дощ, який у різних частинах міста йшов всю ніч, ситуація з тролейбусами трохи гірше. Чотири маршруту поки що не їдуть - №№6 (Основа), 12, 17 і 18 ( П. Поле, ул.Рудіка). Є складнощі з маршрутом 27 (вул.Холодногірська, вул. Дудинської)", - пояснив Сидоренко.

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Він звернувся до харків'ян з проханням планувати свої пересування містом з урахуванням тих труднощів, які доставляє погода.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня Сидоренко написав у Фейсбуці, що погода вносить свої корективи у роботу транспорту на 8-ми тролейбусних маршрутах, і можлива швидка зупинка деяких трамвайних маршрутів. "Через безперервний дощ транспортники саме зараз не можуть прочистити контактні мережі. Обіцяють зробити це вночі, але необхідне припинення опадів", - пояснив він.

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14 грудня на дороги міста висипали 1 218 куб. м піщано-сольової суміші та 279 тонн солі. Працювали 83 одиниці техніки.