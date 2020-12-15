Негода залишила без світла 234 населених пункти у трьох областях

В Україні через негоду знеструмлені 234 населених пункти у трьох областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

«Станом на 7 год. 15 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 234 населених пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 204, Сумська – 23 та Київська – 7», - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

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Станом на 7 год. 15 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено. Обмежень руху немає.

Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 635 працівників та 539 одиниць техніки.