У Маріуполі монтують 14-метрову новорічну ялинку
Як передає Укрінформ, про це розповіла директор ККП «m.EHUB» Марія Сльота, повідомляється на сайті Маріупольської міської ради.
«Ялинку прикрасять кулями червоного та золотого кольорів. Замість гірлянд - ілюмінація. Крім головного новорічного атрибуту на Театральній площі планується ярмарок і установка святкових декорацій – великий ведмідь оточений подарунками, символ року - металевий бик з підсвіткою», - зазначила вона.
У Маріуполі монтують оновлену новорічну ялинку Фото: Маріупольської міськради
Сльота додала, що висота оновленої ялинки понад 14 метрів і вона має відмінну від минулих конструкцію. Святкові вогні на ній запалять в День святого Миколая - 19 грудня.
У міськраді також нагадали, що ялинки будуть встановлені в кожному районі міста, і всі вони поступово оновлюються. Так, в минулому році була закуплена нова ялинка в Лівобережному районі, а тепер - в Центральному.
Загалом у Маріуполі буде чотири новорічних локації: Театральний сквер, парк «Веселка», площа біля ПК «Український дім» та площа Свободи.