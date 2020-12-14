У Маріуполі монтують 14-метрову новорічну ялинку

У Маріуполі на Театральній площі проходить монтаж оновленої новорічної ялинки висотою понад 14 метрів.

Як передає Укрінформ, про це розповіла директор ККП «m.EHUB» Марія Сльота, повідомляється на сайті Маріупольської міської ради.

«Ялинку прикрасять кулями червоного та золотого кольорів. Замість гірлянд - ілюмінація. Крім головного новорічного атрибуту на Театральній площі планується ярмарок і установка святкових декорацій – великий ведмідь оточений подарунками, символ року - металевий бик з підсвіткою», - зазначила вона.

У Маріуполі монтують оновлену новорічну ялинку Фото: Маріупольської міськради

Сльота додала, що висота оновленої ялинки понад 14 метрів і вона має відмінну від минулих конструкцію. Святкові вогні на ній запалять в День святого Миколая - 19 грудня.

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У міськраді також нагадали, що ялинки будуть встановлені в кожному районі міста, і всі вони поступово оновлюються. Так, в минулому році була закуплена нова ялинка в Лівобережному районі, а тепер - в Центральному.

Загалом у Маріуполі буде чотири новорічних локації: Театральний сквер, парк «Веселка», площа біля ПК «Український дім» та площа Свободи.