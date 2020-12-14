Експрес-тести і маски: лікарням передали медичну допомогу від ОАЕ

Верховна Рада отримала медичну допомогу від уряду Об’єднаних Арабських Еміратів для боротьби з COVID-19 та передала її лікарням.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради, передає Укрінформ.

“Верховна Рада України в рамках боротьби з пандемією коронавірусу отримала від уряду Об’єднаних Арабських Еміратів медичну допомогу. Парламенту надано 25 тис. наборів для експрес-тестування на COVID-19 (IgM/IgG) та 100 тис. захисних масок. Отриману допомогу передали лікарням у шість регіонів України”, - йдеться у повідомленні.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков подякував за це уряду та посольству Об’єднаних Арабських Еміратів.

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“Ми дуже цінуємо підтримку, яку іноземні партнери надають нашій державі в протидії COVID-19. Верховна Рада передала отриману медичну допомогу лікарням українських міст”, - заявив Разумков.

Верховна Рада отримала медичну допомогу від ОАЕ / Фото: Офіційний вебпортал парламенту України

За його словами, допомогу доставили до 18 лікарень на Житомирщині, Харківщині та Львівщині, а також її отримали у Чернівецькій, Івано-Франківській та Одеській областях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 грудня лабораторно підтверджено 900 666 випадків COVID-19, з них за останню добу - 6 451.